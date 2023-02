Im Schützengau Landsberg sind die Gaumeister ermittelt

Über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind im Gau Landsberg am Start. Die Wettkämpfe werden an drei Orten durchgeführt.

Beim Schützengau Landsberg haben in diesem Jahr mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Gaumeisterschaft teilgenommen.

Im Rahmen der Vereinsmeisterschaften hatten sie sich für dieses Turnier qualifiziert.

Dabei traten die Auflage-Schützen in Pürgen an. In Geltendorf wurden die Sieger mit der Luftpistole ermittelt, und in Scheuring wurden die Wettkämpfe mit dem Luftgewehr ausgetragen. Wie schon bei den vergangenen Gaumeisterschaften erzielten auch diesmal einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr gute Ergebnisse. Damit schafften sie es, sich für die weiterführenden Meisterschaften zu qualifizieren.

Hier die Gewinner der einzelnen Disziplinen/Luftgewehr: Schüler: Marias Schamper (Scheuring) 175 Ringe; Dalia Reiser ( Schwabhausen) 191; Jugend: Elias Pfänder (Scheuring) 362; Julia Settele (Emmenhausen) 376; Junioren I: Sebastian Zech ( Egling) 372; Nathalie Schmidt (Schöffelding) 380; Junioren II: Fabian Buck (Schwabhausen) 358; Ronja Sanktjohanser (Ludenhausen) 373; Herren I: Florian Völk (Emmenhausen) 381; Damen I: Julia Balser (Emmenhausen) 388; Herren II: Alexander Marquart (Pflugdorf) 366; Herren III: Gerd Kößler (Penzing) 384; Damen III: Edith Schwarz-Schneider (Großkitzighofen) 353; Herren IV: Gerhard Zierer (FSG Landsberg) 369; Herren V: Hans Grzybek ( Hurlach) 348; Körperbehindert: Siegfried Seitz (Großkitzighofen) 379;

Auflage Luftgewehr/Senioren I: Christian Bechmann (Scheuring) 315,9; Renate Hafenmair (Stoffen) 312,0; Senioren II: Ernst Bleicher (Erpfting) 312,1; Jutta Lerchenmüller (Sportschützen LL) 311,5; Senioren III: Johann Schreiber (Pürgen) 313,7; Pauline Zierer (Seestall) 302,4; Senioren IV: Helmut Frank (Pürgen) 314,1; Gertrud Braun (Denklingen) 288,7; Senioren V: Josef Ettner (Stoffen) 313,9; Lore Herbst (Geltendorf) 309,8;

Luftpistole/Schüler: Justus Heckel (Kaltenberg) 150; Antonia Penka (Scheuring) 93; Jugend: Elias Sauer (Scheuring) 354; Lena Maisterl (Scheuring) 283; Junioren I: Markus Brosselt-Guggemos (Ludenhausen) 362; Junioren II: Jakob Bleicher (Ludenhausen) 343; Herren I: Philipp Ranzinger (Scheuring) 380; Damen I: Vanessa Sanktjohanser (FSG Landsberg) 364; Herren II: Christian Reiser (Schwabhausen) 371; Damen II: Michaela Brosselt-Guggemos (Ludenhausen) 359; Herren III: Klaus Hopfensitz (Scheuring) 378; Herren IV: Alfred Franz (Scheuring) 354; Damen IV: Sibylle Ludovisy (FSG Landsberg) 326;

Auflage Luftpistole/Senioren I: Rüdiger Stegna (Ummendorf) 292,8; Senioren II: Jens Graefe (Reisch) 300,7; Senioren IV: Martin Mayer (FSG Landsberg) 294,8; Senioren V: Josef Ettner (Stoffen) 294,8. (AZ)