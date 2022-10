Scheurings Luftpistolenteam wartet noch auf Bundesliga-Punkte

Plus Das Luftpistolenteam von Edelweiß Scheuring startet mit zwei Niederlagen in die neue Bundesliga-Saison. Ein Schütze feiert einen besonderen Sieg.

Die Scheuringer Pistolenschützen sitzen nach den ersten zwei Runden bereits wieder im Tabellenkeller der 1. Bundesliga. Nicht unerwartet, denn zum Auftakt hatten es die Lechrainer gegen Kelheim-Gmünd und Hambrücken mit zwei in dieser Saison erneut hoch gehandelten Mannschaften zu tun. Wenigstens sind die von Schützenmeister Franz Berghofer erhofften Einzelpunkte erreicht worden.