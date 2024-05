Kauferinger Triathleten starten erfolgreich in die neue Saison

Beim Kalterer-See-Triathlon starten drei Triathleten des VfL Kaufering in die Saison. Stefan Kandler, Alexander Wurm und Fabian Pröbstl haben noch viel vor.

Beim 35. Kalterer-See-Triathlon kamen auch in diesem Jahr wieder Spitzenathleten aus dem In- und Ausland am idyllischen Kalterer See zusammen. Das populäre Sportevent lockte etwa 500 Athleten und zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an, um die Olympische Distanz von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen zu bewältigen. Mit am Start waren auch Stefan Kandler, Alexander Wurm und Fabian Pröbstl vom VfL Kaufering.

Unter den Teilnehmern befand sich der amtierende 70.3-Weltmeister von 2023, Rico Bogen, der den Wettkampf für sich entscheiden konnte. Die Bedingungen waren ideal, doch die Wassertemperatur des Sees lag mit 17 Grad etwas unter dem üblichen Niveau. Die 40 Kilometer lange Radstrecke führte die Athleten auf drei anspruchsvollen Runden entlang malerischer Weinberge und Obstplantagen. Besonders der steile Anstieg Richtung Kaltern sowie die rasante Abfahrt zurück und auf der anderen Seite des Sees Richtung Süden sorgten für Spannung, Adrenalin und Action. Auch die Laufstrecke mit drei Runden durch die landschaftliche Schönheit mit einem extrem steilen Anstieg, der über die Wiese am Weinberg entlang führte, stellte die Teilnehmer vor Herausforderungen.

Kandler will an der Challenge in Roth teilnehmen

Die Kauferinger Triathleten zeigten bei diesem Event beeindruckende Leistungen. Alexander Wurm erreichte eine Gesamtzeit von 2:24 Stunden und Platz 87, gefolgt von Stefan Kandler mit 2:28 Stunden und dem 104. Platz. Fabian Pröbstl erreichte mit 2:39 Stunden den 160. Platz. Mit diesen Leistungen waren sie mehr als zufrieden. Für die Kauferinger war es ein gelungener Saisonauftakt. Kandler plant in diesem Jahr an der Challenge Roth teilzunehmen, während sich Pröbstl auf seine erste Mitteldistanz in Immenstadt vorbereitet. Wurm plant zwei Mitteldistanzen, den Ötztaler Radmarathon und den Berliner Marathon. Der Kalterer-See-Triathlon erwies sich erneut als perfekt organisierte und sehr gelungene Veranstaltung, die sowohl Athleten als auch Fans gleichermaßen begeisterte. (AZ)

