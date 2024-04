Damen der Lechrain Volleys steuern spannendes Finale an

Die Volleyball-Damen der Lechrain Volleys kämpfen noch um den Klassenerhalt in der Landesliga. In Mauerstetten soll der Relegationsplatz abgesichert werden.

Mit einem klaren Sieg im Gepäck kamen die Damen I der Lechrain Volleys vom vergangenen Spieltag in der Volleyball-Landesliga aus Weitnau zurück. Da momentan der Relegationsplatz noch nicht gesichert ist, wollen die LRV-Damen an diese gute Leistung anknüpfen und sich die letzten möglichen Punkte der Saison beim SV Mauerstetten am Samstag erkämpfen.

Die Osterferien haben die LRV-Damen genutzt, um noch einmal zu regenerieren und Energie für den Endspurt der Saison zu tanken. Außerdem wurde kräftig trainiert, die Lechrain-Damen sind also bereit und motiviert sich noch mal drei Punkte zu holen. Die sind wichtig, denn Gastgeber Mauerstetten könnte die Lechrain-Volleys noch vom Relegationsplatz 7 verdrängen. Sechs Punkte liegt Mauerstetten zurück, mindestens einen Punkt müssen die LRV-Damen also einfahren, um den direkten Abstieg zu vermeiden.

Das gesamte Team freut sich auf die Unterstützung der Fans, die bereits in Weitnau für eine großartige Atmosphäre gesorgt haben.Die LRV-Damen bestreiten am Samstag, ab 13 Uhr in der Dreifachturnhalle in Mauerstetten (Am Schatter 5, 87665 Mauerstetten) das erste Spiel gegen die Gastgeberinnen. Diese müssen im Anschluss noch gegen den Tabellendritten München-Ost antreten.

U13 w Unverhofft kommt oft: Dadurch, dass die oberbayerische Meisterschaft am Wochenende mit 24 statt 16 Teams ausgetragen wird, erhalten die Lechrain Volleys eine zweite Chance - und die wollen sie nutzen. Cheftrainer Stefan Huber und sein Team hatten bei der Kreismeisterschaft mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, jetzt wollen sie zeigen, dass die LRV-Mädchen das Zeug haben, sich als eines von insgesamt acht Teams für die Südbayerische Meisterschaft zu qualifizieren. In der Vorrunde treffen die Lechrainerinnen auf Unterhaching, Winhöring und Planegg Krailling. Die Lechrain Volleys haben ihr erstes Spiel in dieser Gruppe im Sportprk München Freiham gegen Planegg gegen ca. 10.45 Uhr.

U16-Mädchen wollen sich für die höchste bayerische Liga qualifizieren

U16 w Die U16-Mädels treten zum Saisonabschluss beim Rankingturnier in Germering an. In der Bezirksliga belegten die Lechrain Volleys in der laufenden Saison den vierten Platz und schieden unglücklich bei den oberbayerischen Meisterschaften aus, da man nicht in Bestbesetzung antreten konnte. In Germering treffen sie zunächst im Viertelfinale auf den TV Lenggries, dem Viertplatzierten der Bezirksklasse 2, eine Klasse unter der Bezirksliga. Im Normalfall sollten die LRV-Mädchen dieses Spiel gewinnen. Im Halbfinale träfe man dann vermutlich auf den ESV Neuaubing, gegen den man bei den Obernbayerischen knapp im Entscheidungssatz verloren hatte. Da ist also noch eine Rechnung offen, denn es geht auch draum, nächste Saison wieder in der höchsten bayerischen Jugendliga starten können. (AZ)

