Der letzte Auftritt der Lechrain Volleys vor der Pause

Volleyball-Teams der Lechrain Volleys wollen von der Weihnachtspause noch punkten.

Sechs Teams der Lechrain Volleys treten zu ihrem letzten Spieltag vor der Weihnachtspause an. Die anderen Mannschaften befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die Rückrunde.

Nach dem 0:3 gegen den Landesliga-Spitzenreiter Obergünzburg wollen die LRV-Damen am Samstag wieder siegen. Die FTM Schwabing empfängt die Lechrain Volleys am Samstag, Beginn ist um 13.30 Uhr. Zuletzt fanden die Damen nur schwer ins Spiel und zeigten erst im dritten Satz ihr Können. Daran will man anzuknüpfen, um die Schwabinger Damen zu schlagen, die momentan auf dem vorletzten Platz der Tabelle liegen. Zugleich wollen sie die LRV-Damen für das verlorene Hinspiel revanchieren. Damals hatte man im Tiebreak verloren.

Besonderer Spieltag für die Damen II der Lechrain Volleys

Die zweite Damenmannschaft der LRV bestreitet in der Bezirksklasse 2 am Samstag nur ein Spiel: In Germering treffen sie ab 13 auf die erste Mannschaft des SV Inning. Die Damen III fahren am Samstag nach Schwabmünchen zu einem besonderen Spieltag in der Bezirksklasse: Bereits ab 10 Uhr finden hier vier Spiele hintereinander statt. Die Lechrain Volleys spielen gegen den TSV Weißenhorn und Kleinaitingen II.

Die Landesliga-Herren treffen am Samstag auf den Tabellenzweiten, den SV SW München. Dieser musste erst eine Partie von fünf Spielen abgeben und wird daher eine harte Nuss zu knacken. Doch das Team von Stefan Fissek reist mit Rückenwind nach München, konnte es doch die letzten Spiele gewinnen und befindet sich auf Platz sechs der Liga.

LRV-Herren II müssen auswärts antreten

Auch die LRV-Herren II absolvieren am Samstag in der Bezirksklasse 2 einen Spieltag mit vier Partien. Dabei treten sie in Moosach gegen Vierkirchen II und den MTV München IV an. Die U18-Damen treten am Sonntag in Penzberg gegen den Gastgeber, Tutzing, Weilheim und VC DJK München-Ost-Herrsching III an. (AZ)