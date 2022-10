Herren der Lechrain Volleys holen sich den ersten Punkt

Die Herren I der Lechrain Volleys schaffen es bei ihrer Premiere in der Volleyball-Landesliga in den Tiebreak. Für die Damen II läuft es noch besser.

Für die Herren I der Lechrain Volleys gab es bei der Premiere in der Landesliga eine knappe Niederlage. Besser lief es für die anderen LRV-Teams.

In Weitnau feierten die LRV-Herren ihre Premiere in der Volleyball-Landesliga. Gespannt war man, was einen dort erwarten würde. Im ersten Satz wurden die LRV-Herren vom Gastgeber schnell durch gute Aufschläge unter Druck gesetzt – Trainer Stefan Fissek war zu einer schnellen Auszeit gezwungen (2:4).

Der Neuzugang der Lechrain Volleys macht den entscheidenden Punkt

Die zeigte aber gleich die gewünschte Wirkung, nun wurde es ein Spiel auf Augenhöhe. Gegen Ende des ersten Satzes setzte sich LRV etwas ab (22:19), und Neuzugang Philipp Holzhey machte den entscheidenden Punkt zum Satzgewinn.

Im zweiten Satz lag LRV schon 9:4 vorne, musste dann aber den Ausgleich hinnehmen. Danach kam man nicht mehr recht ins Spiel und unterlag 20:25. Besser lief es im dritten Satz, den der Aufsteiger wieder mit 25:23 für sich entschied. Die Euphorie nahmen die LRV-Herren mit in den vierten Satz – aber auch Weitnau setzte alles auf eine Karte.

Es entwickelte sich ein wahrer Volleyball-Showdown – in dem sich Weitnau mit 25:18 durchsetzte – der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. In diesem fand man nicht mehr zu alter Stärke zurück und musste den Weitnauern am Ende den Sieg überlassen (7:15). Trotz der Niederlage nehmen die LRV-Jungs einen Punkt aus Weitnau mit und stehen somit nicht mit leeren Händen da. In zwei Wochen steht das nächste Spiel in Weißenhorn an.

Damen II der Lechrain Volleys dominieren

Besser lief der Start für die Damen II der Lechrain Volleys in der Bezirksklasse, die in Germering gegen Inningen antraten. Schon der erste Satz ging 25:8 an die LRV-Damen, und ebenso endete auch der zweite. Nur minimal „schlechter“, nämlich 25:12, war der dritte Satz aus LRV-Sicht – das Team von Trainer Tom Arzberger freute sich sehr über die ersten gewonnenen drei Punkte.

Mit nur einem neu formierten Team reisten die U12-Lechrain Volleys zum zweiten Spieltag nach Olching. In ihrer Gruppe setzten sie sich gegen Haspelmoor I und Dachau VIII durch. So trafen sie im Achtelfinale auf Haspelmoor II. Nach einem souveränen 15:7 im ersten Satz musste man den zweiten abgeben und im dritten holte man sich mit 10:6 den Sieg.

Jugend-Team schlägt sich wacker

Erst gegen die zweite Mannschaft des ASV Dachau musste man die erste Niederlage hinnehmen – im letzten Spiel gegen Esting II ging es um Platz fünf oder sieben.

Zwar unterlagen die LRV-Mädchen im ersten Satz, doch im zweiten setzten sie sich durch, und auch im Tiebreak funktionierte das Zusammenspiel der drei großartig. Mit 10:8 setzten sie sich durch und sicherten sich damit Platz fünf. (AZ)