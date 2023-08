Abt em. Anselm Zeller ist gestorben

1958 trat Abt em. Anselm Zeller OSB ins Kloster St. Ottilien ein, jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

Die Erzabtei St. Ottilien hat eines ihrer Mitglieder verloren. Abt em. Anselm (Manfred) Zeller OSB, ist vor wenigen Tagen im Alter von 85 Jahren gestorben, wie die Erzabtei jetzt bekannt gab. 1958 trat er in St. Ottilien ins Noviziat der Erzabtei ein, wo er den Ordensnamen Anselm bekam. 1965 wurde er zum Priester geweiht und auf den Jakobsberg entsandt, einem neu gegründete Priorat St. Ottiliens am Rhein. Bis 1978 wirkte er in Bingen als Religionslehrer und Schulseelsorger, bevor er Prior des Jakobsbergs wurde. 1991 stellte sich Pater Anselm für die Mission in Afrika zur Verfügung. Während er sich Ende 1996 au die Übernahme einer abgelegenen Missionsstation im Keriotal vorbereitete, erreichte ihn die Nachricht aus Fiecht in Tirol, dass ihn der dortige Konvent zum 66. Abt des Klosters gewählt hatte.

Abt Anselm trat in St. Ottilien 2014 aus Altersgründen zurück

Die alte Abtei St. Georgenberg-Fiecht hatte sich 1967 der Kongregation von St. Ottilien angeschlossen. Abt Anselm sollte das Kloster in die Zukunft führen und erhielt 2004 das Ehrenzeichen des Landes Tirol. 2013 konnte er das Jubiläum zum 875-jährigen Bestehen der Abtei feiern.

Nach 18 Jahren trat Abt Anselm 2014 aus Altersgründen von seinem Amt zurück. (AZ)