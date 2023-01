St. Ottilien

Ausstellung in St. Ottilien bringt die Welt zusammen

Plus Die Künstlerin Betty LaDuke aus dem US-Bundesstaat Oregon stellt in St. Ottilien aus. Der Weg ihrer Radierungen führt über Landsberg.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Bereits beim Eintritt in die Galerie Sankt Ottilien wird deutlich: Die derzeitige, noch bis 10. Februar zu besichtigende Ausstellung ist außergewöhnlich. Auffallend sind schon die Farben: Erdig, naturverbunden – mit ihrem Braun und Orange erinnern sie an Wüstenklima und Indian Summer gleichzeitig. Bei näherer Betrachtung schälen sich Motive heraus, die an Kunst indigener, afrikanischer und weiterer ursprünglicher Völker erinnern. Entsprechend vielsagend ist der Titel der Schau „Bringing the World together“. Ausstellende Künstlerin ist die im US-Bundesstaat Oregon beheimatete Betty LaDuke.

