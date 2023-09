St. Ottilien

„Strauss in Love“: Ein musikalisches Kammerspiel in St. Ottilien

Plus Zwei Musiker haben nicht nur Musik von Richard Strauss im Gepäck. Sie schildern auch seine amourösen Abenteuer.

Von Romi Löbhard

Musikalisches Kammerspiel oder Kammerspiel mit Musik: Das Format, klassische Musik auf etwas andere Weise zu servieren und damit vielleicht mehr Publikum anzusprechen, ist ein gelungenes. Christoph Goldstein (Violine) und Christoph Schmid (Klavier) erzählen auf diese Art und Weise seit etlichen Jahren Geschichten und Geschichtchen von und über bekannte Komponisten und garnieren diese mit deren Musik. Im Rahmen der Reihe Ottilianer Konzerte waren die beiden erneut angereist, mit Musik von Richard Strauss im Gepäck.

Unter dem Titel „Strauss in Love“ erfuhren die gut 35 Besucherinnen und Besucher im Klostergasthof von ersten amourösen Erlebnissen des jungen Strauss. In Briefen an den Vater wird von Arbeit über Arbeit geschildert und es bleibe keine Zeit für Amüsement. In Wirklichkeit aber hat er sich unsterblich verliebt in die junge Schauspielerin Cäcilie Wenzel. Zurück in München gehen die Briefe in die andere Richtung: Jetzt wird Cäcilie mit Post bombardiert. „Ich bin rasend nach dir“, schreibt Strauss. Der Vater aber warnt: „Frauen sind viel gerissener als wir Männer und wir kapieren’s einfach nicht.“ Cäcilie kommt nicht und Strauss lernt eine junge Sängerin kennen. Schon entbrennt eine neue Liebe. Die Sängerin ist Pauline de Ahna. Sie wird Schülerin von Richard Strauss und später seine Ehefrau, die ihn sein ganzes Leben lang begleiten sollte.

