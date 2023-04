Zwei neue Brüder legen im Kloster St. Ottilien Gelübde ab

Am Samstag legen zwei Brüder in St. Ottilien ihre Gelübde ab. Vorerst binden sie sich für drei Jahre an das Kloster. Sie können auf einen abwechslungsreichen Lebensweg blicken.

Der Chormantel passt schon mal: Bruder Antonius Pimiskern hat ihn diese Woche schon in der Schneiderei anprobiert. Am Samstag, 22. April, um 10.30 Uhr legen er und sein Mitbruder Jakob Neipp in der Klosterkirche St. Ottilien das Ordensgelübde für drei Jahre ab. Mit der zeitlichen Profess versprechen die beiden klösterlichen Lebenswandel und binden sich auf Zeit an die Gemeinschaft. Als äußeres Zeichen bekommen Bruder Antonius und Bruder Jakob den faltenreichen Chormantel und eine Ausgabe der Ordensregel des heiligen Benedikts überreicht. Die Professurkunde, die sie im Gottesdienst vorlesen werden, haben sie eigenhändig geschrieben. In den kommenden Jahren arbeiten und beten sie in der Erzabtei und prüfen dabei für sich, ob der Lebensweg im Kloster zu ihnen passt.

Bruder Jakob Neipp ist in St. Ottilien als Sakristan und Mesner der Klosterkirche tätig. Foto: Erzabtei St. Ottilien

Bruder Jakob Neipp (Jahrgang 1965) hat mehrere Jahrzehnte in Stuttgart gelebt und gearbeitet: zunächst in seinem Lehrberuf als Friseur, dann hat er als diplomierter Mediengestalter in Europas größtem Privattheater die Grafik gestaltet. Seine Kompetenzen kommen in St. Ottilien im EOS-Verlag zum Tragen, wo er zuletzt bei Buch- und Katalogprojekten gestalterisch mitgearbeitet hat. Im April, am Ende des einjährigen Noviziates, hat ihm Erzabt Wolfgang die Sakristei und die Klosterkirche anvertraut. Als Sakristan ist er zuständig für die Messgewänder der Priester, dem Ausstatten des Ablaufs der Heiligen Messen, als Mesner ist er in der Kirche für deren Ordnung und Sauberkeit verantwortlich.

Bruder Antonius wird Erzieher im Tagesheim des Gymnasiums

Bruder Antonius Pimiskern OSB (geboren 1973) ist Sozialpädagoge und war bis zu seinem Eintritt bei der Caritas Fürstenfeldbruck als Leiter des Fachdienstes für Flüchtlingshilfe tätig. Daneben arbeitete er als freiberuflicher Tonmeister, als Dozent an der FH Darmstadt und einer privaten Medienschule. Musik, soziale Arbeit und Spiritualität sind die drei wesentlichen „Gleise“ in seinem Leben, die ihn vor seinem Entschluss, Benediktiner zu werden, immer wieder nach St. Ottilien geführt haben. Im Kloster wird Bruder Antonius auch wieder mehrgleisig unterwegs sein, zum einen als Tagesheimerzieher am Rhabanus-Maurus-Gymnasium, zum anderen als Mitarbeiter in der Medienarbeit des Klosters.

Bruder Antonius Pimiskern probiert seinen Chormantel in der Schneiderei an, mit auf dem Bild ist die Schneidermeisterin Anna Kosanke. Foto: Erzabtei St. Ottilien

Sollten die angehenden Mönche und die Klostergemeinschaft diese Frage nach ein paar Jahren der Erprobung positiv beantworten, dann stehen die beiden Benediktiner-Brüder im Vorfeld der ewigen Profess wieder zum Abmessen und Anprobieren in der Klosterschneiderei: Der Chormantel – bisher ärmellos - bekommt dann noch die typischen weiten Ärmel angesetzt.

Der Professgottesdienst wird über den YouTube-Kanal der Erzabtei auch live übertragen.

Das Ordensgelübde ist ein öffentlich vor Gott gemachtes Versprechen, auf eine begrenzte Zeit (einfaches oder zeitliches Gelübde) oder lebenslang (feierliches oder ewiges Gelübde) nach den Grundprinzipien der Ordensgemeinschaft leben zu wollen. Benediktiner geloben Beständigkeit (stabilitas [loci]), klösterlichen Lebenswandel (conversatio morum) und Gehorsam (oboedientia). Die Ehelosigkeit ist im klösterlichen Lebenswandel enthalten. Benediktiner legen kein Armutsgelübde ab, sondern praktizieren Gemeinschaftseigentum wie in der christlichen Urgemeinde. (AZ)