Stockschütze aus Penzing startet bei der Europameisterschaft

Für Jonas Aschenbrenner vom PC Penzing geht ein Traum in Erfüllung. Der junge Stockschütze dachte ans Aufhören und startet jetzt bald für die Nationalmannschaft.

Der 15-jährige Penzinger Nachwuchs-Stockschütze Jonas Aschenbrenner hat Grund zur Freude, neben Edelmetall bei der bayerischen Meisterschaft darf er sich über die Nominierung in die deutsche U16-Nationalmannschaft freuen. Dabei tritt Aschenbrenner in einer eher ungewöhnlichen Diszipilin an.

Vor über eineinhalb Jahren fasste Jonas Aschenbrenner nach Rücksprache mit Opa Georg Willig und Jugendleiter Matthias Peischer einen besonderen Beschluss: Jonas soll sich ab sofort beim Weitschießen messen. Messen ist dabei im wahrsten Sinne des Wortes gemeint. Denn das Weitschießen entscheidet sich ganz wesentlich vom klassischen Mannschaftsspiel im Stocksport. Die Regeln beim Weitschießen sind denkbar einfach und mit Leichtathletik-Disziplinen wie Speerwurf oder Diskus zu vergleichen: Wer den Stock am weitesten schießt, ist der Sieger.

Im Mannschaftsspiel reicht es knapp nicht für die Nationalmannschaft

Jugendleiter Matthias Peischer blickt zurück: „Jonas war im Mannschaftsspiel kurz davor, sich dort für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Es hat aber immer knapp nicht gereicht. Wir wollten ihm diesen Traum aber trotzdem erfüllen und haben erstmals einen unserer Sportler zum Weitschießen geschickt.“ Dabei kam Jonas seine Kraft zugute. Neben dieser ist vor allem eine gute Technik und Koordination wichtig. Diese neue Technik musste Jonas erst erlernen, da sich der Stil wesentlich von seinem üblichen Bewegungsablauf unterschied. Die ersten Wettbewerbe sorgten aber für Ernüchterung. Jonas landete meist im Mittelfeld bei den zahlreichen Wettkämpfen. Diese müssen besucht werden, um Punkte für die Rangliste zu sammeln, welche am Ende über die Qualifikation zur Europameisterschaft entscheiden. Der Aufwand, alle Wettbewerbe wahrzunehmen, ist sehr hoch und am Ende handelt es sich jeweils „nur“ um fünf Wettkampfversuche. Ohne Georg Willig, der seinen Enkel als Fahrer und Betreuer unterstützte, wäre dies alles nicht möglich gewesen. Denn neben diesen neuen Termin war Jonas auch bei allen andere Wettbewerben im Mannschaftsspiel am Start.

Der Penzinger hat fast schon ans Aufgeben gedacht

Zum Abschluss der Wintersaison konnte sich Jonas zwar steigern, verpasste aber die Qualifikation für die EM. „Eigentlich hatte ich da schon keine Lust mehr“, gibt Jonas Aschenbrenner zu und Matthias Peischer ergänzt: „Wir hatten uns das ehrlicherweise etwas einfacher vorgestellt.“ Dennoch entschied er sich weiterzumachen und es zumindest in seinem letzten Jahr in der U16-Klasse nochmal zu versuchen.

Die Entscheidung sollte sich als richtig erweisen. Denn bei den Ranglisten-Turnieren in dieser Saison landete Jonas immer auf dem Podest. Mit der entsprechenden Portion Selbstvertrauen konnte Jonas vor Kurzem bei der bayerischen Meisterschaft in Pocking starten. Mit 83,87 Metern gewann der Penzinger Bronze und qualifizierte sich für die deutsche Meisterschaft an gleicher Stelle, zwei Tage später. Es schien, als könnte ihm der ganze große Coup gelingen, während der dritten von fünf Runden ging Jonas sogar in Führung. Doch die Konkurrenten legte nach, sodass Jonas in der Endabrechnung auf den unglücklichen 4. Rang abrutschte. Dennoch gab es noch Grund zur Freude, denn er wurde für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und darf vom 26. bis 28. Januar an der EM auf dem Goggausee (Österreich) teilnehmen.

Dort wird er erstmals auf einem zugefrorenen See schießen. Hierfür bedarf es einer besonderen Vorbereitung. „Ich habe mir bereits spezielle Schuhe für die Standsicherheit gekauft und außerdem einen neuen Stiel, welcher mir mit seinen Eigenschaften einen Vorteil auf dem Natureis verschaffen soll“, berichtet Jonas im Vorfeld zur Europameisterschaft. Und wie schätzt er seine Chancen ein? „Es gibt einen Einzel- und einen Mannschaftswettbewerb. Ich denke, dass wir mit Team Deutschland gute Chancen auf eine Medaille haben. Im Einzel hoffe ich, dass mir der Einzug in das Finale gelingt." All dies wird Opa Georg Willig - wie immer - aus nächster Nähe verfolgen, dieses Mal jedoch nicht als Fahrer, sondern als Mitfahrer im Bus der deutschen Nationalmannschaft.