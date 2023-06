Stoffen

vor 31 Min.

Ausstellung „Blau“: Die Welt gesehen mit dem Auge des Verstandes

Plus Fast grenzenlos ist das Staunen über unseren blauen Planeten. In der Ausstellung „Blau“ im Kunstraum Stoffen indes wird der Blick „Konkret“.

Von Minka Ruile Artikel anhören Shape

Blau. Keine andere Farbe beflügelt die Vorstellungskraft in gleicher Weise, rückt den Horizont in weitere Ferne als dieses vielschichtige, ungreifbare Blau und ist dabei dennoch so klar und auch im violett und türkis schillernden Fächer der Rot- oder Grünbeimischungen unverkennbar immer nur sie selbst: die Farbe des Himmels und des Wassers, der Sehnsucht und der Fantasie. Künstlergruppen und Kunststilen stand sie Pate, war namensgebend nicht nur für den ungestüm durchs Murnauer Land sprengenden „Blauen Reiter“, sondern beschrieb auch eine wichtige Phase im Kunstschaffen Picassos: die „Blaue Periode“. Matisses Papierschnitte „Blauer Akt“ sind auch 70 Jahre nach ihrem Entstehen noch immer Kult; Yves Klein „erleuchtete“ die Welt mit seinem unvergleichlichen Blau. Geadelt wurde unter allen Farben nur eine: das Königsblau.

Ausstellung „Blau“: 40 Werke von 16 Künstlerinnen und Künstlern

„Blau“ lautet nun auch der Titel der aktuellen Ausstellung im Kunstraum Stoffen, in der Otto Scherer einmal mehr die Quadratur des Kreises gelingt und er in lockerer wie gleichzeitig konzentriert aufeinander verweisender Hängung nicht weniger als 40 Werke von 16 Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland und Österreich auf vergleichsweise kleinem Raum präsentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen