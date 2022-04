Thaining

vor 32 Min.

Deko im Vorgarten: Die Osterhasen sind in Thaining zu Hause

Monika Gierstorfers Hobby ist es, zu dekorieren. Sie hat in ihrem Vorgarten im Riedweg 22 in Thaining mit viel Liebe zum Detail eine Osterwelt erschaffen.

Plus Monika Gierstorfer aus Thaining dekoriert nun auch an Ostern ihren Vorgarten. Das kommt besonders bei den Kindern im Dorf gut an. Die 58-Jährige verrät, wer sich hinter den Hasen eigentlich verbirgt.

Von oliver Wolff

Fast ganz Thaining kennt Monika Gierstorfer. Die 58-Jährige bringt jedes Jahr an Weihnachten ihr Haus und ihren Vorgarten im Riedweg zum Leuchten. Heuer hat sie zum ersten Mal eine fabelhafte Welt für Osterhasen erschaffen. Mit viel Liebe zum Detail dekoriert sie ihren Vorgarten mit allem, was mit dem Thema Ostern zu tun hat. Was nicht käuflich zu erwerben ist, näht Monika Gierstorfer selbst. „Das passiert alles spontan in meinem Kopf“, erzählt sie. Ihr Osterhasenhaus kommt besonders bei den Thaininger Kindern super an. Es gibt viel zu entdecken.

