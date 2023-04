Thaining

Haushalt Thaining: "Wir stehen relativ gut da"

Plus Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren einige Projekte angehen können. Der Finanzplan für die Zukunft fällt daher kleiner aus.

So beschaulich, wie sich die Gemeinde Thaining auf ihrer Webseite und ebenso im realen Leben präsentiert, ist auch die Finanzplanung für die kommenden Jahre. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde der Haushalt für das laufende Jahr abgesegnet. Knapp 5,5 Millionen Euro, aufgeteilt in rund 2,6 Millionen Euro Ausgaben und Einnahmen im Verwaltungshaushalt und 2,9 im Vermögenshaushalt wurden einstimmig von den Gemeinderäten abgesegnet.

Viele kleine Posten finden sich im Haushalt. So sollen etwa ein Notstromaggregat angeschafft und 30.000 Euro in die Feuerwehr investiert werden. Es wird zudem eine Erweiterung an die bestehende Kiesgrube angestrebt mit Kosten von etwa einer Viertelmillion Euro. Die größte Baumaßnahme ist die bauliche Umsetzung des ehemaligen Pfarrhauses von 1,1 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren allein für den Grunderwerb ca. eine Million Euro fällig gewesen. Im denkmalgeschützten Gebäude entstehen Wohnungen, außerdem befindet sich im Erdgeschoss eine Arztpraxis.

