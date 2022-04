Der Dorfladen in Unterdießen hat ein Zuhause

Plus In Unterdießen soll wieder vor Ort eingekauft werden können. Die Planungen für den Dorfladen laufen seit rund einem Jahr. Jetzt ist man einen großen Schritt weiter.

Jetzt steht fest, wo der Dorfladen in Unterdießen seinen Platz finden soll: im Dorfgemeinschaftshaus. Doch ehe der Laden eröffnen kann, gibt es noch einiges zu tun.