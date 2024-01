Strandparty trotz Schneegestöber beim Weiberball Untermühlhausen

Plus Unter dem Motto „Sommer-Sonne-Strand" sorgen die Organisatorinnen im Untermühlhausener Stadl für Urlaubsstimmung.

Volle Hütte, ausgelassene Stimmung von Beginn an – das war der Weiberball 2024 im Untermühlhausener Pfarrstadl. Zum „dritten oder vierten Mal“ – so genau konnte das Hannah Braunmüller gar nicht sagen, hat die KLJB Untermühlhausen den Ball ausgerichtet. Der eine lange Tradition hat, wie die zweite Vorsitzende der KLJB weiß. Mehrere Jahrzehnte lang sei der Pfarrgemeinderat dafür zuständig gewesen, erzählt Braunmüller, bevor die Landjugend das Event übernahm und wie der Weiberball 2024 zeigt, und es ebenso erfolgreich durchführt. Und eigentlich sind sie ja prädestiniert dafür, die rund 20 aktiven Mitglieder der KLJB: Es sind ausschließlich Mädels. „Für die Jungs haben wir den Burschenverein“, meint Hannah schmunzelnd.

Der Weiberball 2024 stand unter dem Motto „Sommer-Sonne-Strand“. Draußen knirschte der Schnee unter den Schuhen, drinnen gaukelten blaue Tücher, große Fische, Schwimmreifen, Strandliegen Meeresurlaub vor. Das Dekoteam hatte wirklich ganze Arbeit geleistet, sogar ein Planschbecken aufgestellt und die Tische mit Deko-Cocktails und weiteren passenden Accessoires geschmückt. Viele Gäste hatten sich dem Motto angepasst. Es wimmelte vor allem von fantasievoll glitzernden Meerjungfrauen und Hawaii-Mädchen. „Das habe ich gerade gelernt“, meinte eine Taucherin mit Schwimmflossen fröhlich, die rückwärts durch den Saal lief, „weil das mit den Flossen einfacher ist.“ Eine Gruppe hatte sich bei der Auswahl der Kostüme – die natürlich alle mit Meer und Strand und Urlaub zu tun hatten abgesprochen und den reservierten Tisch noch zusätzlich dekoriert. Natürlich gab es auch Marienkäfer und Fantasiekostüme. Sogar eine demonstrierende Bäuerin war im Saal unterwegs.