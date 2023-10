Bilderrätsel: Gewinnerin aus Utting rätselt schon seit Jahren mit

Für Anja von Pelet gehört die Teilnahme am Bilderrätsel eher zu einer kleinen Tradition mit ihrer Mutter. Umso mehr freut sich die Uttingerin nun über den Gewinn.

Anja von Pelet aus Utting rätselt gerne zusammen mit ihrer Mutter am Frühstückstisch. Bei dem Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen machen die beiden seit Jahren mit. „Meine Mama ruft dann an und ich schreibe eine SMS“, sagt von Pelet, die es immer noch nicht ganz fassen kann. Denn die 44-Jährige hat die 1000 Euro gewonnen, als sie bei dem Bilderrätsel am Mittwoch das Auto und den Hula-Hoop geschwind zum „Autoreifen“ kombinierte.

Uttingerin vor lauter Freude noch ganz aufgeregt

„Fast hätte ich es verpasst“, sagt die Uttingerin noch am selben Tag. Als sie den Anruf erhielt, hätte auf ihr Handy „Unbekannte Person“ angezeigt. „Da gehe ich normalerweise nie dran.“ Umso überraschter war sie dann, als ihr gesagt wurde, dass sie das Bilderrätsel gewonnen habe. Schließlich mache sie bereits seit Jahren mit, aber ohne Gewinn. Eigentlich sei es mehr für den Spaß und aus der kleinen Tradition heraus, es mit ihrer Mutter zu machen. Manchmal, wenn sie morgens keine Zeit hat und erst zur Arbeit muss, lege ihre Mutter Waltraud Schweyer ihr das Rätsel schon einmal auf den Tisch, um darüber sprechen zu können. „Manchmal ist es uns so klar und manchmal müssen wir ein wenig grübeln“, sagt von Pelet.

Anfang des Jahres habe ihr jüngerer Sohn die Ausbildung zum Schornsteinfeger angefangen. „Da haben wir noch gescherzt, dass uns das Glück bringt“, sagt die Uttingerin mit einem großen Lächeln. „Und scheinbar hat es gestimmt.“ Vor lauter Freude sei sie immer noch ganz aufgeregt.

Von Pelet lädt sich von dem Geld selbst zum Essen ein

Das Geld käme jetzt erst einmal auf die Bank. Große Pläne habe von Pelet selbst nicht. Sie arbeitet als Personenfahrerin für Menschen mit Behinderung bei dem Unternehmen Ressle. Ihr Sohn mache gerade den Führerschein und mit dem Gewinn kann sie ihn dabei unterstützen. Einen Teil möchte die 44-Jährige auch mit ihrer Mutter teilen, schließlich rätsele man ja immer zusammen. „Und ich gehe dann schön essen“, sagt von Pelet für sich selbst. Auch wenn sie jetzt einmal gewonnen hat, möchte sie in Zukunft weiter rätseln: „Wenn man nicht mitmacht, kann man auch nicht gewinnen.“

