Utting

vor 32 Min.

Die Uttinger Ateliertage bieten besondere Einblicke

Plus Künstlerinnen und Künstler stellen bei der Schau in Utting ihre Arbeitsweise vor. Das Angebot ist äußerst vielfältig.

Von Romi Löbhard

Zum 14. Mal öffnen Uttinger Künstlerinnen und Künstler heuer ihre Ateliers und genehmigen damit interessierten Gästen einen Blick in genauer gesagt auf ihre Arbeitsweise. Erstmals laden die Kunstschaffenden im Herbst zu dieser bereits zur Tradition gewordenen Veranstaltung. Bisher war der Rundgang durch das Ammerseedorf und der Blick in die vielen Ateliers stets im Sommer. Weil es da bei Badewetter mit dem Besuch meist nicht so weit her war, entschloss sich die Gruppe, den Herbst auszuprobieren.

Die Meinung am ersten Öffnungstag war geteilt. Allerdings wurde am selben Tag auch ein Sportfest gefeiert. Entsprechend glauben oder hoffen die Ausstellenden, dass am zweiten Wochenende mehr Besuch erwartet werden kann. Das Angebot an Kunststilen und Techniken, an bearbeiteter und unbearbeiteter Fotografie, an Objekten und Skulpturen ist wie stets in den vergangenen Jahren äußerst vielfältig. Ein Spaziergang durch Utting mit Orientierung an den Ateliertage-Plakaten an Gartenzäunen und Haustüren lohnt sich also.

