Einander Zeit geschenkt

vor 10 Min.

Weihnachtsfeier in Dießen

Zur Weihnachtsfeier des Dießener Frauenbundes und des Mechtildisvereins kam diesmal der Nikolaus mit seinen Engeln. Dazu noch ein Dreigesang mit alpenländischen Weisen, die nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen öffneten. „Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei“, zitierte Vorstandssprecherin Sandra Perzul den Schriftsteller George Orwell.

Die Frauen nahmen sich jedenfalls Zeit und blieben bis zum Abend, hörten der spannenden Geschichte von Diana Linke zu, die sich an ihre Kindheit erinnerte, an die Angst vor dem Nikolaus und an die Gefühle zwischen Furcht und Glauben, mit denen viele Erwachsene die Erinnerung an den Nikolausabend in der Kindheit verbinden.

Als er dann plötzlich mitten im Traidtcasten stand in seinem prachtvollen Gewand, mit Bischofsstab und Mitra, und die Engelchen (Sabrina und Julia Knoller) einen vollen Sack hinter ihm herschleppten, war die Freude groß – vor allem auch über die Ereignisse im Frauenbund-Jahr, die er kommentierte und begleitete. Und dann hatte er für alle noch eine Kleinigkeit mitgebracht.

Mit alpenländischen Dreigesängen begeisterten die Dießener Musiker und Sänger Franz Öfele, Manfred Haugg und Melanie Vordermayr.

Mit dem Andachtsjodler für alle schlugen die Organisatorinnen vom Frauenbund und vom Mechtildisverein die Brücke zur fröhlichen Geselligkeit – die Frauen schenkten einander Zeit. (bb)

