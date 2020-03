16.03.2020

Elektronische Schießstände für Tellschützen

Matthias Lenggeler bleibt Vorsitzender in Leeder

Ehrgeizige Ziele verfolgen die Tellschützen Leeder. Sie wollen ihre in die Jahre gekommenen Schießstände durch elektronische Anlagen ersetzen. Sollte der in Aussicht stehende vierzigprozentige Zuschuss des Bayerischen Sportschützenbundes gewährt werden, könnte noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Dann stünde die neue Anlage auch für das 60. Fuchstalpokalschießen bereit, das 2021 in Leeder ausgetragen wird.

Bei der Jahresversammlung im Schützenheim stimmten die anwesenden Mitglieder einstimmig für die Neuanschaffung. In diesem Zusammenhang hatte Ehrenschützenmeister Johann Holzheu darauf hingewiesen, dass es für die schon 45 Jahre alten Schießstände keine Ersatzteile mehr gebe. Nach der Neuanschaffung sollen auch die jeweiligen Ergebnisse in den Aufenthaltsraum übertragen und mit einem Beamer angezeigt werden. Die Gesamtkosten des Projekts, das Schützenmeister Matthias Lenggeler erläuterte, betragen etwa 40 000 Euro. Problemlos verliefen die angesetzten Neuwahlen, da alle Amtsinhaber mit ihrer Wiederwahl einverstanden waren. Erster und Zweiter Schützenmeister bleiben Matthias Lenggeler und Winfried Harich. Die Kasse verwaltet Werner Lenggeler, Schriftführer ist Markus Prell und Sportleiter Fritz Steeb. Für die Jugend sind wie bisher Patrick Aßner und Dominik Guggenmos zuständig. Als Beisitzer wurden Heinz Höfler und August Lenggeler wiedergewählt.

In seinem Bericht ging Sportleiter Fritz Steeb auf die Rundenwettkämpfe ein, wo man in der B-Klasse der Luftgewehrschützen den zweiten Platz belegt.

Aufgrund der guten Leistungen der Jugend sei anzustreben, dass auch diese wieder in der Wettkampfserie antritt, meinte Steeb. Einstimmig beschlossen wurde eine Erhöhung des Jahresbeitrags für die aktiven Schützen von 35 auf 40 Euro.

Die Ehrungen nahm Gauschützenmeister Peter Brich vor, der kurz vor dem Ende ein positives Fazit seiner Amtszeit zog. Brich zeichnete Michael Königsberger für 60-jährige und Rosmarie Echter für 40-jährige Zugehörigkeit mit Urkunden des Bayerischen Schützenbundes aus. Johann Holzheu gehört seit 50 Jahren dem Leederer Verein an, insgesamt ist er aber schon über 65 Jahre als Schütze organisiert. (hoe)

