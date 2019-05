00:32 Uhr

Fasching übernommen

Veranstaltungen in Dießen

Bei der Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Dießen war die Beschlussfassung zur Übernahme des KAB-Faschings durch die Kolpingsfamilie ein wichtiger Tagesordnungspunkt. Nach dem Bericht des KAB-Vorsitzenden Max Schwarz entschied sich die Versammlung mit klarer Mehrheit, ab 2020 diesen traditionellen nachmittäglichen Familienfasching im Traidtcasten durchzuführen.

Dieses Jahr durfte Ortsvorsitzender Stefan Brachner drei neue Kolping-Mitglieder, Renate Heggmaier sowie Uwe und Doris Scharrelmann, begrüßen. Im Mai gibt es weitere Kolping-Veranstaltungen in Dießen: Am Samstag, 11. Mai, findet die Frühjahrs-Kleidersammlung der „aktion hoffnung“, in Dießen von der Kolpingsfamilie durchgeführt, statt: Abgabe im Klosterhof (vor dem Münster-Portal) ist von 9 bis 11 Uhr; im ganzen Gebiet der Marktgemeinde können Kleiderspenden am Freitag, 10. Mai, bis gegen 18 Uhr abgeholt werden: Bitte vorher im Pfarrbüro (Telefon 08807/948940) anmelden. An diesem Samstagvormittag, zwischen 10 und 12 Uhr, findet auch das zweite Clemens-Schmid-Gedächtnis-„Rama-Dama“ der Dießener Kolpingsfamilie statt.

Sonntag, 26. Mai, wird Dießener Kolping-Tag 2019 rund um das Marienmünster: Nach dem Gottesdienst ab 11 Uhr präsentiert sich die Kolpingsfamilie beim „Kirchenkaffee“ im Pater-Rupert-Mayer-Raum oder bei schönem Wetter draußen im Klosterhof. Und um 14 Uhr beginnt die Schöpfungswanderung; mit Picknick über Romenthal ins „Paradieserl“. (lt)

