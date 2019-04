vor 11 Min.

Jubiläum und Schnittkurs

Weil feiert das 40-jährige Bestehen seines Gartenbauvereins und schneidet Bäume zu

In diesem Jahr feierte der Gartenbauverein Weil sein 40-jähriges Bestehen. Zur Jubiläumsfeier, die nach einem Festgottesdienst am Abend im Landgasthof Probst in Weil stattfand, wurden die anwesenden acht Gründungsmitglieder, die den Verein 1979 mit ins Leben gerufen hatten, mit Urkunden und Ehrennadeln sowie einem kleinen Präsent ausgezeichnet. Vorsitzende Christa Bauer begrüßte Bürgermeister Christian Bolz, der betonte, wie wichtig das Engagement eines Gartenbauvereins in einer Dorfgemeinschaft sei, denn zwischen allen Bauflächen müsse immer noch genügend Platz etwa für Insekten sein. Auch das vorhandene Wissen um die Natur müsse der nächsten Generation weitergegeben werden, denn nur so könnten wir die Schönheit der Erde erhalten. Die Auszeichnungen nahm der Vorsitzende des Kreisverbands Werner Weber vor und im Anschluss wurde ein Bilderrückblick der letzten 14 Jahre des Vereinslebens gezeigt. Nach dem offiziellen Teil saßen manche noch lange zusammen, um über Vereinserlebnisse zu sprechen und zu schmunzeln.

Etwas später lud der Gartenbauverein Weil zu einem Obstbaumschnittkurs mit Wilfried Haltermann aus Hofstetten ein. In Beuerbach trafen sich 17 Teilnehmer. Haltermann sprach davon, wie wichtig es sei, Bäume regelmäßig zu schneiden, um den Ertrag zu erhalten und abgetragenes Holz zu entfernen. Der Fachmann erklärte auch, dass man nicht zu stark zurückschneiden solle, denn das begünstige den Austrieb von sogenannten Wasserschossen, da der Baum seine Kraft irgendwohin ausbreiten müsse. Besser sei es in manchen Fällen, nur einen Teil zurückzuschneiden und den Rest dann im Sommer (beim „Sommerriss“) oder im Folgejahr beim Frühjahrsschnitt zu erledigen. Die Teilnehmer packten kräftig mit an, denn es waren genügend Bäume zum Schneiden da. (lt)

