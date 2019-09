vor 38 Min.

Tapfere Kämpfer

Die stolzen Teilnehmer und Sieger an der Scheuringer Karate-Sommermeisterschaft. Sie trotzten der Sommerhitze.

Vereinsmeisterschaft in Scheuring

Es war heiß und spannend. Heiß die Temperaturen und spannend der diesjährige Sommerwettkampf der Kampfkunstschule Sanshukan beim FC Scheuring.

Ein Teil der Nachwuchs-Karateka des FC Scheuring trotzte den Temperaturen, nahm an dem vereinsinternen Wettkampf teil und sammelte in unterschiedlichen Disziplinen Punkte für das Jahresgesamtergebnis der Vereinsmeisterschaft.

Zusätzlich zu den Punkten bekam jeder Teilnehmer für das Engagement neben einer Urkunde auch eine sommerliche Überraschung.

Die Ergebnisse:

Die meisten Punkte in den drei Disziplinen bei den Teilnehmern der Klasse „Unterstufe“ erreichten auf dem 1. Platz Benjamin Glassmann, auf dem 2. Platz Ben Ortmann und auf dem 3. Platz Johannes Miller.

In der Klasse „Mittelstufe“ errangen den 1. Platz Julian Harder, den 2. Platz Sarah Pfister und den 3. Platz Tim Peglow.

Den insgesamt schnellsten Parcours von allen Teilnehmern in Scheuring lief Julian Harder.

Zum neuen Schuljahr starten in Scheuring neue Anfängerkurse für Kinder ab der ersten Schulklasse sowie alle Jugendlichen und Erwachsenen ohne Altersgrenze, die Interesse an Karate, Selbstverteidigung und Spaß an der Bewegung haben. Weitere Informationen zu den Kursen gibt es unter www.sanshukan-budo.de. (lt)

