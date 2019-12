23.12.2019

Wunschkonzert am Klavier

Den Seniorentreff Leeder gibt es seit 22 Jahren

Zu einer besinnlichen Adventsfeier waren die Senioren ins Hofgartenhaus in Leeder eingeladen. Schon seit 22 Jahren gibt es diesen Seniorentreff als ein Ergebnis der Dorferneuerung an jedem zweiten Mittwoch im Monat. Frauen und Männer von 60 Jahren aufwärts nehmen regelmäßig teil.

Die älteste Seniorin ist über 90 Jahre alt und liest bei jedem Treffen noch unterhaltsame Geschichten in Mundart vor. Musikalisch umrahmt wurde die Weihnachtsfeier von Schülern der Musikgruppe von Claudia Riedenauer, diesmal unter der Leitung von Jessica Seelos. Es waren Flöten, Querflöten, Schellen und Triangeln zu hören. Anschließend spielten Nina Seelos an der Querflöte und Tim Seelos mit Lorenz Nieberle an der Trompete unter der Leitung von Christine Freer, die die Jugendlichen am Klavier begleitete.

Christine Freer unterhielt dann zusätzlich in ihrer bewährten angenehmen Spielweise am Klavier die Besucher in Form eines weihnachtlichen Wunschkonzertes. Mit einer unterhaltsamen Geschichte trug Monika Geisenberger zum Gelingen des Nachmittags bei.

Zahlreiche Bäckerinnen hatten im Vorfeld für adventliche Gaumenfreuden gesorgt. So gab es Torten, Stollen, Apfelbrot und dazu Kaffee, Glühwein und Punsch und zu guter Letzt noch eine deftige Brotzeit. Bürgermeister Karg bedankte sich bei der Organisatorin Juliane Nieberle mit ihrem Team und überreichte als Anerkennung einen Gutschein.

Als Dankeschön bedachten auch die Senioren Juliane Nieberle und ihre Helferinnen mit einem Geschenk. (hoe)

