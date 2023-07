Vilgertshofen

vor 32 Min.

Junger Mann wegen Verdachts auf Drogenhandel in Haft

In Vakuumbeutel verpacktes Marihuana wollte ein junger Mann in einem Supermarkt in der Gemeinde Vilgertshofen abholen.

Ein junger Mann will in einem Supermarkt in Vilgertshofen ein Paket abholen. Darin sind rund 500 Gramm Marihuana.

Am Mittwoch hat die Polizei in der Gemeinde Vilgertshofen einen 26-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Dem wohnsitzlosen Mann wird der illegale Handel mit Cannabis vorgeworfen. Ausschlaggebend für die Verhaftung des aus Nordrhein-Westfalen stammenden Mannes war ein Paket, dass am Mittwoch einem Supermarkt im Gemeindebereich Vilgertshofen zugestellt wurde, teilt die Polizei mit. Da die Sendung an den Supermarktbetreiber adressiert war, öffnete er diese und entdeckte darin rund 500 Gramm Marihuana verpackt in mehrere Vakuumbeutel. Als gegen Mittag ein junger Mann, der 26-jährige Tatverdächtige, das Paket abholen wollte, verständigte der Einzelhandelskaufmann die Polizei. Der junge Mann wird vor Ort festgenommen Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 26-Jährige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. (AZ) Lesen Sie dazu auch Apfeldorf Junger Autofahrer flüchtet vor einer Polizeikontrolle

