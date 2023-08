Mehr Vorgaben für Bauherren in Vilgertshofen?

Plus Der Gemeinderat will unliebsame Entwicklungen bei Bauvorhaben verhindern. Einige Punkte stören die Mitglieder des Gremiums besonders.

Im Gemeinderat Vilgertshofen gibt es Überlegungen, auf das Ortsbild mittels Gestaltungssatzung Einfluss zu nehmen. "Wenn auf alten Höfen vier oder fünf Doppelhaushälften entstehen, ist das nicht gut fürs Dorfbild", so Bürgermeister Albert Thurner. Noch steht die Gemeinde bei dem Thema aber am Anfang. Kürzlich fand eine erste öffentliche Vorberatung zu dem Thema statt.

Planerin Miriam Voit stellte die Möglichkeiten vor, das Erscheinungsbild von Gebäuden und Anwesen durch eine Gestaltungssatzung zu steuern. Während Aspekte wie Gebäudestellung, Kubatur und Gebäudehöhe üblicherweise in Bebauungsplänen zu definieren seien, könnten in einer Gestaltungssatzung etwa Dachüberstände, Dachformen inklusive Gauben, Dach- und Fassadenfarben, Gebäudeformen, Ansichten oder PV-Anlagen geregelt werden. Wichtig wäre außerdem die Festlegung von Dorfgebieten, für die entweder strenge oder weniger strenge Vorgaben gemacht werden sollen, führte sie aus.