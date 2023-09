Motorradfahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich

In einer Rechtskurve bei Vilgertshofen kommt ein junger Mann mit seinem Motorrad von der Straße ab. Er landet in einem Acker.

In einer Rechtskurve der Kreisstraße LL6 bei Vilgertshofen ist ein 18-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde der junge Mann verletzt.

Wie die Polizei meldet, überholte der 18-Jährige aus Burggen ein Auto. Wahrscheinlich seine Geschwindigkeit zu hoch, denn zu einer Berührung mit dem Pkw kam es laut Polizei nicht. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Acker. Der Rettungsdienst musste den Verletzten in eine Klinik bringen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch