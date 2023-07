Vilgertshofen will Quartiersmanager für Arbeit mit Senioren einstellen

Warum der Gemeinderat Vilgertshofen den Wunsch des Seniorenbeirats nach einem Quartiersmanager befürwortet.

Es ist eine herausfordernde Situation, die sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen dürfte: Der Mangel an Pflegekräften trifft auf eine alternde Gesellschaft mit entsprechendem Unterstützungsbedarf. Dem will der Seniorenbeirat in Vilgertshofen etwas entgegensetzen und einen Quartiersmanager beziehungsweise Quartiersmanagerin einstellen. Der Gemeinderat hat bereits zugestimmt, das Anliegen finanziell unterstützen zu wollen. Eine entscheidende Zusage steht aber noch aus. Im Gespräch mit unserer Redaktion reden die Initiatorinnen Christel Pilz und Irmgard Neu-Schmid über die aktuelle Situation, was sie sich von der Arbeit des Quartiersmanagers erhoffen.

"Was die Generation über 60 Jahre jetzt nicht anstößt, davon wird sie dann selber später auch nicht profitieren", begründet Pilz ihr Engagement. Eine Erhebung hat ergeben, dass im Mai dieses Jahres 542 Bürgerinnen und Bürger in Vilgertshofen über 65 Jahre alt waren und weitere 525 im Alter zwischen 55 und 64 Jahren. Insgesamt leben in den fünf Ortsteilen 2723 Menschen. Irmgard Neu-Schmid hält das Quartiersmanagement auch aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung für geboten. "Die Menschen bringen sich gerne zeitweise ein, bei dem Thema sind aber dauerhafte und professionelle Strukturen nötig." Auf vier Jahre ist das Projekt ausgelegt, der Freistaat gibt 80.000 Euro und verlangt, dass es nach dieser Zeit ohne finanzielle Unterstützung weitergeht. Geht es nach den Seniorenbeiratsmitgliedern, wird zunächst jemand für zwei Jahre auf 15-Stunden-Basis angestellt und dann, sollte der Bedarf größer sein, soll eine halbe Stelle daraus werden.

Die kleinste Gemeinde in Oberbayern mit einem Quartiersmanagement?

"Wir wären vermutlich der kleinste Ort in ganz Oberbayern, der ein Quartiersmanagement hätte", sagt Pilz, die früher selber am Landratsamt Weilheim-Schongau im Bereich der Altenpflege gearbeitet hat. Ziel sei es, führt die 66-Jährige weiter aus, eine Zwischenebene zwischen den Ehrenamtlichen und berufsmäßig Pflegenden zu schaffen. Es gehe darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Menschen ermögliche, so lange wie es geht, im gewohnten Umfeld zu bleiben. Es gebe im Landkreis Landsberg mehrere Anlaufstellen in dem Themenbereich, die Informationen weitergeben, wichtig sei aber die Beratung vor Ort. "Unser Ansatz ist, nicht nur aufzuklären, für welche Leistungen ein Anspruch besteht, sondern die Menschen sollen so lange begleitet werden, bis beispielsweise auch der entsprechende Pflegedienst gefunden ist, der die Aufgabe übernimmt", sagt die 66-jährige Pilz. Angedacht sind auch Informationsveranstaltungen zum Thema barrierefreies (Um-)bauen von Gebäuden sowie ein Fokus auf die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

Wichtig ist den beiden Frauen auch, dass bestehende Projekte und Angebote ineinandergreifen. "Unsere Gemeinde hat im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis wenig Geld, aber wir verfügen über gute Strukturen", sagt Pilz. Im Jahr 2009 wurde die Generationenhilfe als Teil des Kinder- und Jugendfördervereins Wigwam gegründet. Diese bietet Fahr-, Einkaufs-, Begleit- und Besuchsdienste für Seniorinnen und Senioren an. Zudem engagierten sich Personen im Sportverein und der Pfarrgemeinde, betonten die beiden Frauen. Hier sollen Vorstandsmitgliedern und Übungsleitern Schulungen zum Thema Umgang mit Demenzkranken angeboten werden, um für diese passende Angebote schaffen zu können. Der Quartiersmanager kann zudem auch eine Einschätzung geben, welche ehrenamtliche Tätigkeit sich für wen eignet und die Arbeit der Generationenhilfe koordinieren. "So wird die Verantwortung nicht bei den Ehrenamtlichen abgeladen", sagt die 69-jährige Neu-Schmid. Und Pilz hofft, dass die Hemmschwelle, jemanden auch wiederholt, um Hilfe zu fragen, geringer sei, wenn die Person dafür bezahlt werde. Auch das Seniorenheim und die Pflegedienste in der Umgebung sollen möglichst ins Netzwerk eingebunden werden. Und es soll auch eine Entlastung für Angehörige sein.

Vilgertshofen beteiligt sich mit 55.000 Euro an dem Projekt

Vilgertshofen beteiligt sich in den nächsten vier Jahren mit insgesamt 55.000 Euro. "Wenn sie sehen, dass es gut funktioniert, steigen vielleicht auch andere Gemeinden der VG Reichling mit ein und wir können bei der Finanzierung der Stelle die Kosten teilen", blickt Pilz voraus. Vilgertshofens Bürgermeister Albert Thurner (SPD) sagt dazu: "Ich sehe den Bedarf für ein solches Angebot jetzt schon und der wird weiter zunehmen. Wir gehen hier in Vorleistung. Die Person wird im Rathaus arbeiten und aufsuchend tätig werden. Wir hoffen über den Sommer auf eine positive Entscheidung des Freistaates."

