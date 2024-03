Damen der Lechrain Volleys geben diesmal keinen Satz ab

Die Damen der Lechrain Volleys feiern in der Volleyball-Landesliga einen wichtigen Sieg. Auch die Herren freuen sich über einen gelungenen Saisonabschluss.

Bei Schneeregen und winterlichen Temperaturen reisten die Damen und Herren der Lechrain Volleys ins Allgäu zum vorletzten beziehungsweise letzten Saisonspiel in der Volleyball-Landesliga. Doch kühl und frostig blieb es nicht lange, bereits beim Spiel der Herren gegen Doppelgastgeber Weitnau liefen die Lechrainerinnen heiß, unterstützten ihre Vereinskollegen von der Seitenlinie aus und feierten mit ihnen den ersten 3:0-Sieg des Tages. Damit feierten auch die Herren als Tabellendritte der Landesliga einen erfolgreichen Saisonabschluss.

Angespornt und angetrieben von den Fangesängen starteten die LRV-Damen ihrerseits in den ersten Satz der Partie. Selbstbewusst und mutig sollte sich das Team im Angriff zeigen, so lautete die Devise von Kapitänin Chrissi Degele. Dieser Plan ging prompt auf: Zu keiner Phase des Satzes war der Sieg gefährdet, absolut souverän überzeugten die Gäste aus Landsberg mit einem stabilen Spielaufbau, konstanten Pässen sowie einem klugen und effektiven Angriffsspiel.

Lechrain Volleys stehen in der Abwehr stabil

In der Abwehr zeigten die LRV-Damen ebenfalls eine sehr konzentrierte Leistung und an der starken Blockreihe scheiterten die Gastgeberinnen aus Weitnau nur allzu oft. Wie ausgewechselt präsentierte sich das LRV-Team, rief eine konstante Leistung über drei Sätze hinweg ab und ließ sich durch eigene Fehler nicht verunsichern. Der 3:0-Sieg (25:19/25:14/25:18) ging absolut verdient an ein starkes und homogenes Lechrain-Team, während sich der TV Weitnau chancenlos geschlagen geben musste.

Die Erleichterung über das veränderte Auftreten der Mannschaft war so groß, dass das ein oder andere Freudentränchen zu sehen war. Doch noch ist der Relegationsplatz nicht sicher, einen Punkt müssen die Lechrainerinnen sich noch im Spiel gegen den SV Mauerstetten am 13. April erkämpfen. Vielleicht lässt sich die großartige Stimmung auf und neben dem Feld im April in Mauerstetten wiederholen. (AZ)

