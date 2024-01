Auto rutscht in Kreuzung und kollidiert mit anderem Wagen

Eine junge Autofahrerin gerät in Walleshausen ins Rutschen. Auf der glatten Fahrbahn kann sie nicht mehr anhalten.

Am Dienstagmorgen hat sich in Walleshausen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden ist.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 26-jährige Autofahrerin gegen 6.40 Uhr die Unfriedshausener Straße einwärts. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich mit der Kaltenberger Straße geriet ihr Auto aufgrund Glätte ins Rutschen, sodass die 26-Jährige nicht mehr vor dem Kreuzungsbereich anhalten konnte. Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit einem auf der Kaltenberger Straße kreuzenden Auto. (AZ)

