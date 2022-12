Walleshausen

Vereinsgründung: Walleshauser Pfarrhof soll öffentlich genutzt werden

Plus Ein Verein will die langfristige öffentliche Nutzung des Pfarrhofs in Walleshausen sichern. Bei der Gründungsversammlung geht es um Angebote und die Finanzierung.

Von Christian Mühlhause

Die Freunde des Pfarrhofs Walleshausen haben einen neuen Verein gegründet, um das denkmalgeschützte, barocke Gebäude für die öffentliche Nutzung zu erhalten. Informationen zum weiteren möglichen Vorgehen gab es bei der Veranstaltung unter anderem von der Kreisheimatpflegerin Heide Weißhaar-Kiem. Die Initiatoren sind begeistert vom Interesse.

