Autofahrer kracht nahezu ungebremst in ein Güllefass

Ein junger Mann kracht bei Weil in ein Güllefass – ein Hubschrauber fliegt ihn in eine Klinik. Die Staatsstraße 2052 ist für mehrere Stunden gesperrt.

Am Montagmittag ist ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg mit hoher Geschwindigkeit in ein gefülltes Güllefass gekracht. Ein Landwirt wollte etwa um 11.30 Uhr mit seinem Gespann in eine Wiese nach links abbiegen. Er hatte laut Zeugenaussagen auch den Blinker betätigt.

Trotzdem fuhr der Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes nahezu ungebremst in das Güllefass. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er von herbeigeeilten Feuerwehrkräften aus seinem schwerbeschädigten Fahrzeug befreit werden musste. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann nach Murnau in die Unfallklinik.

Der Landwirt wurde nicht verletzt. Die Fahrbahn war wegen der Unfallaufnahme und der Beseitigung der ausgelaufenen 8000 Liter Gülle für mehrere Stunden gesperrt, so die Polizei. (AZ)

