Wirtshausmusiker begeistern im Landgasthof Probst

Dass die traditionelle Volksmusik immer beliebter wird, sah man nach vier Jahren Unterbrechung beim Musikantentreffen im Landgasthof Probst in Weil.

Der Saal gefüllt bis auf den letzten Platz – einige Besucher fanden am Samstag im Landgasthof Probst keinen freien Stuhl mehr. Musikgruppen und Duos aus dem Oberland sowie aus der Umgebung nahmen die Einladung des Oldtimer und Traditionsvereins Weil an und sorgten für einen musikalischen Abend mit lustigen Texten, Geschichten, Einlagen und Liebesliedern von der Alm.

Beim Musikantentreff wurden mit Musik viele Geschichten erzählt

Reinhold Lutzenberger von der Bläsergruppe Sechserg'spann moderierte den Abend und stellte die Musikerinnen und Musiker vor. In historischen Uniformen gekleidet, spielte die Walleshauser Feuerwehr-Kapelle eine musikalische Geschichte von Jagd und Sauerkraut. Die am weitesten angereiste Gruppe war die Familie Röpfl aus Bayerisch-Zell, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Mit einer Geige und einer Bratsche, begleitet vom Kontrabass, präsentierten sie das Stück "In der koid'n Kammer", von der im warmen Saal nichts zu spüren war.

Als Duo traten unter anderem Katrin Tafertshofer und Florian Babel mit traditioneller Musik und Jodeln und Kathrin und Sepp vom Auerberg bei Bernbeuern auf. Bei ihren Liedern geht es um alltägliche Dinge, wie Essen und das Bier und ihre Folgen, Geschichten, die so manchen zum Schmunzeln brachten, und so mancher wurde an eigene Missgeschicke erinnert.

Für manche Besucher war es die erste Veranstaltung dieser Art

Nicht nur aus dem Oberland kamen traditionelle Volksmusiksänger – es traten auch Gruppen wie die Kreuzbergmusi aus Pestenacker auf. Eine Besonderheit an dem Auftritt des Geschwisterpaars war dabei das Raffele, eine einfache Zither mit drei Saiten. Im Österreichischen Musiklexikon werden verschiedene Namen zu diesem Instrument aufgelistet, die im Allgäu "Scherrzither" und in Vorarlberg "Zwecklzither" genannt wird. Im Werdenfels wird sie nur "Scharr" genannt, da an den Saiten hin und her gescharrt wird. Als die Geschwister das "Berggipfel-Glühen" sangen, war es im Saal mit den etwa 180 Besuchern mucksmäuschenstill.

Zwischen den 37 musikalischen Darbietungen der fünf Musikgruppen gab Moderator Lutzenberger immer wieder Anekdoten zum Besten. Jung und Alt sowie der Vorstand vom Oldtimer und Traditionsverein Weil waren zufrieden über den guten Verlauf und die musikalischen Darbietungen an diesem Abend. Für einige war es die erste Wirtshausmusi-Veranstaltung. Das Ehepaar Katrin und Michael Drexl aus Winkl war zum ersten Mal dabei und sowohl von den lustigen Texten der Lieder sowie von der Musik begeistert. "Uns hat es sehr gut gefallen", sagte Katrin Drexl.

Zum Abschluss des Abends jodelte das Duo Tafertshofer und Babel ohne musikalische Begleitung, um anschließend noch mit allen Anwesenden das Lied "Oh wie herrlich ist das Leben" zu singen. Für die Musikerinnen und Musiker ging der Abend noch bis in die späte Nacht oder besser gesagt in den Morgen weiter. (AZ)