Randalierer bedroht und bespuckt Polizeibeamte in Weilheim

Eigentlich soll eine körperliche Auseinandersetzung geklärt werden, als Polizisten zwei Jugendliche in Weilheim auf die Wache bringen.

In Weilheim sind zwei Jugendliche aufgefallen, weil sie sich schlugen. Am Freitagabend gegen 23 Uhr kam es in der Kaltenmoserstraße in Weilheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen es zwsichen einem 16- und 18-Jährigem. Nach aktuellem Kenntnisstand soll der jüngere den älteren Jungen geschlagen haben, wodurch dieser eine Platzwunde am Kinn erlitt. Beide Personen wurden durch die eingesetzten Streifen zur näheren Abklärung zur PI Weilheim gebracht. Dort wurde durch ihn eine Beamtin unter anderem als „Schlampe“ und „Hure“ bezeichnet, einem anderen Beamten spuckte er auf den Schuh, ferner äußerte er, dass er die Beamten fertig machen würden.

Der stark alkoholisierte 16-Jährige wurde im Anschluss an die ersten polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei stellte bei dem 18-Jährigen ebenfalls fest, dass dieser Alkohol getrunken hatte. Nachdem sie die Personalien aufgenommen hatten, wurde der Junge zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst ins Weilheimer Krankenhaus gebracht. (AZ)