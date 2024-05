Unfall mit Segelflugzeug bei Wessobrunn endet mit Totalschaden

Am Zellsee bei Wessobrunn muss ein 81-jähriger Segelflieger außerplanmäßig landen. Dabei kommt es zu einem Unfall.

Zu einem Unfall mit einem motorisierten Segelflugzeug ist es am Samstag gegen 13 Uhr in der Nähe von Wessobrunn gekommen. Dort flog ein 81-jähriger Weilheimer mit dem Flugzeug, als er wegen der schlechten Thermik auf einer großen Wiese in der Nähe des Zellsees landen musste. Hierbei kam es laut Polizeibericht aufgrund weiterer Windbeeinträchtigungen zu einer Kollision zwischen einer Tragfläche des Segelfliegers und der Wiese, sodass das Flugzeug beschädigt und um 180 Grad gedreht wurde. Das Segelflugzeug erlitt dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden, die Polizeiinspektion Penzberg schätzt diesen auf rund 100.000 Euro. Der Pilot kam vorsorglich in ein Krankenhaus, wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht verletzt. (AZ)

