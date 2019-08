Die „Landfrauenküche“ ist zu Gast in Tandern

Plus Die BR-Staffel "Landfrauenküche" legt Station auf dem Hof der Rieblingers ein. Stefanie Rieblinger serviert aus Käse von der Alm. Das hat seinen Grund.

Der legendäre Landfrauenbus ist derzeit wieder in allen bayerischen Regierungsbezirken unterwegs. Für die elfte Staffel der erfolgreichen BR-Reihe „Landfrauenküche“ machen sich sieben Landfrauen auf, um sich kennenzulernen und zu bekochen. Eine von ihnen kommt aus Tandern (Landkreis Dachau). Dabei geht es auch um einen Wettbewerb: Wer kocht das beste Drei-Gänge-Menü? Startschuss für die Ausstrahlung der neuen Folgen ist am Montag, 30. September.

Stefanie Rieblinger vertritt Oberbayern bei der "Landfrauenküche"

Für die elfte Staffel machten der Landfrauenbus und das Aufnahmeteam des BR Station auf dem Lukas-Hof in Tandern. Der Lern- und Erlebnisbauernhof von Peter, Rita und Stefanie Rieblinger wird ökologisch bewirtschaftet. Stefanie Rieblinger vertritt bei dem Kochwettbewerb den Regierungsbezirk Oberbayern. Als Fachlehrerin hat sie einen guten Bezug zur Hauswirtschaft. Das gilt ebenso für das Thema Tierhaltung. Derzeit betreut Rieblinger als Sennerin die Kühe auf der Kallbrunn-Alm im Berchtesgadener Land. Das tut sie schon seit einigen Jahren.

Auf ihrem Hof in Tandern werden Murnau-Werdenfelser Rinder auf der Weide gehalten und Imkerei betrieben. Als Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins setzte sich Stefanie Rieblinger für die Anlage einer Streuobstwiese ein, die zum Erlebnis gestaltet werden soll.

Stefanie Rieblinger bittet ihre Kolleginnen zu Tisch

Als der Bus mit den sechs weiteren Landfrauen aus ganz Bayern an einem regnerischen Samstag auf dem Hof ankommt, heißen Stefanie Rieblinger und ihre Eltern Peter und Rita Rieblinger ihre Kolleginnen herzlich willkommen. Der Dreh in Tandern ist für diese Staffel der letzte Aufnahmetag.

An zwei großen Tischen lädt die Gastgeberin bei Käsespezialitäten, natürlich von der Alm, und Wurst-und Fleischprodukten vom Murnau-Werdenfelser Rind zu einem ersten Genuss ein. In den Wochen zuvor ist sie selbst bei allen Frauen auf den Höfen eingeladen gewesen, um einen Einblick in ihre Betriebe zu erhalten. Am Ende des Tages wartet stets das Menü, das wie immer kritisch – aber wohlwollend – bewertet wird.

Dass es beim Empfang der Landfrauen recht zünftig zu geht, dafür sorgten die Paartaler Musikanten, bei denen Rieblinger selbst mitspielt. Auch Bürgermeister Markus Hertlein freut sich, dass eine Landfrau aus der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern an der beliebten BR-Sendereihe teilnimmt. Er lässt sie, ebenso wie die übrigen Teilnehmerinnen, in das Goldene Buch eintragen.

Die Landfrauen stehen diesmal vor einer besonderen Herausforderung

Für die Landfrauen gibt es diesmal bei der Menübereitung zwei ganz neue Herausforderungen. Zum ersten Mal ist eine Teilnehmerin Vegetarierin. Das bedeutet, dass alle Gastgeberinnen ihr Menü so planen müssen, dass auch eine fleischlose Variante möglich ist.

Für die Landfrauen, die in der Regel Tiere halten und das Fleisch ihrer eigenen Höfe für die Menüs verwenden, ist das nicht ganz einfach. Nur die Beilagen servieren und das Fleisch einfach wegzulassen, wäre zu wenig. Zumal es die Kategorie „fleischlos glücklich“ gibt, mit der die Vegetarierin, was auf ihrem Teller liegt, bewertet.

Aber auch für die Fleischgerichte gibt es ein neues Bewertungskriterium. Stichwort: „Nose to Tail“, von der Nase bis zum Schwanz. Das bedeutet, dass die Frauen Teile vom Tier verwenden müssen, die früher oft serviert wurden, inzwischen aber weitgehend von der Speisekarte verbannt wurden. Nicht die Filetstücke sollen verkocht werden, sondern zum Beispiel Wade, Innereien oder Beinscheiben.

Es wird spannend, was die Tandernerin unter diesen Vorausetzungen auf den Menütisch zaubert. Stefanie Rieblinger hat nur durchblicken lassen, dass wohl ein Murnau-Werdenfelser Rind eine Rolle spielt.

Die Siegerin der "Landfrauenküche" wird im November bekannt

Die Auflösung gibt es für die Fernsehzuschauer erst in der Sendung am Montag, 11. November, um 20.15 Uhr. Es wird zugleich die letzte Sendung der Staffel sein. Am Montag, 18. November, folgt das große Finale mit Moderator Florian Wörner. Dann steht fest die Siegerin der „Landfrauenküche 2019“ fest.

Die Sendetermine der "Landfrauenküche"

30. September bei Kristin Güllich in Mittelfranken; 7. Oktober bei Schirin Oeding in der Oberpfalz; 14. Oktober bei Angela Wunderlich in Oberfranken; 21. Oktober bei Mathilde-Falter-Weiderer in Niederbayern; 28. Oktober bei Martha Knecht in Unterfranken; 4. November bei Barbara Knötzinger in Schwaben; 11. November bei Stefanie Rieblinger in Oberbayern; 18. November Finale; Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr.