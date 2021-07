Kauferinger Pfarrer weist Pilgerwege für Radfahrer aus

Plus Der Kauferinger Pfarrer Jürgen Nitz startet vor drei Jahren ein großes Radpilger-Projekt. Wann auch im Landkreis das Symbol mit der Muschel auftaucht.

Das Buch des deutschen Entertainers Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“ ist vielen ein Begriff. Einfach mal weg auf Pilgerreise. Aber warum nur zu Fuß und nicht auch mit dem Fahrrad? Diese Frage stellte sich der Kauferinger Pfarrer Jürgen Nitz auch aus persönlichen Gründen. Inzwischen wurde aus der Antwort auf diese Frage ein Projekt, das in ganz Süddeutschland Spuren hinterlässt – und bald auch im Kreis Landsberg.