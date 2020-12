vor 36 Min.

Adventskalender: Nach dem 24. Türchen ist noch nicht Schluss

Die Mindelheimer Zeitung hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender ins Leben gerufen. Jeden Tag musizieren andere Unterallgäuer. Das kam so gut an, dass es noch eine Zugabe gibt.

Die Resonanz auf den musikalischen Adventskalender der MZ war wirklich überwältigend: Zahlreiche Leser haben uns zu der tollen Idee gratuliert, die freilich überhaupt nur möglich war, weil so viele Musiker spontan bereit waren, mitzumachen. In ihren Videos haben sie sich mächtig ins Zeug gelegt, um – all den abgesagten Weihnachtskonzerten zum Trotz – im Landkreis doch noch Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Dafür an dieser Stelle allen Musikern noch einmal ein ganz großes Dankeschön.

Weil uns im Laufe des Advents aber nicht nur 24, sondern sogar 30 Videos erreicht haben und es zu schade wäre, sechs Videos nicht zu zeigen, gibt es am 25. Dezember noch eine klangvolle Zugabe.

Valentina Hofmann spielt auf dem Klavier "Morgen kommt der Weihnachtsmann".

Valentina Hofmann aus Stetten, die erst vor Kurzem sieben Jahre alt geworden ist, lernt seit dem Frühsommer bei der freiberuflichen Musiklehrerin Christiane Belzner Klavier. Sie spielt für den MZ-Adventskalender „Morgen kommt der Weihnachtsmann“.

Musikalischer Adventskalender der MZ, Valentina Hofmann Video: Lisa Hofmann

Zum Bläser-Ensemble der Musikschule Mindelheim gehören Anna Sterr, Larissa Baur, Lehrer Markus Kolb und Dominik Steidele (von links)

Das Blechbläserensemble der Musikschule Mindelheim, bestehend aus Anna Sterr, Dominik Steidele (beide Trompete), Larissa Baur (Horn) und ihrem Lehrer Markus Kolb (Posaune), hat sich für eine vierstimmige Chorsatzfassung von „Es ist ein Ros entsprungen“ entschieden.

Musikalischer Adventskalender der MZ, die Blechbläser der Städtischen Musikschule Video: Markus Kolb

Karl, Andreas und Thomas Seibold (von links) schicken einen musikalischen Gruß aus der Pfarrkirche Mindelau.

Karl, Andreas und Thomas Seibold aus Mindelau spielen seit vielen Jahren in der Stadtkapelle Mindelheim. Für den MZ-Adventskalender haben sie „Grias die Gott Bartel! aufgenommen und schreiben zu ihrem Video: „Da dieses Jahr aufgrund von Corona leider alle Adventskonzerte entfallen sind, wollen wir mit einer alpenländischen Weise einen musikalischen Adventsgruß aus der Pfarrkirche St. Jakobus Mindelau senden.“

Musikalischer Adventskalender der MZ, Familie Seibold Video: Familie Seibold

Samantha singt „Stille Nacht“.

Samantha Hörster aus Rammingen lernt an der Musikschule Mindelheim bei Inge Zeller Gitarre und nimmt außerdem noch Klavier- sowie Gesangsunterricht. Die 14-Jährige spielt und singt „Stille Nacht“, weil es sie an die besinnliche Weihnachtszeit erinnert.

Musikalischer Adventskalender der MZ, Samantha Hörster Video: Samantha Hörster

Luca spielt sein Lieblings-Weihnachtslied „Leise rieselt der Schnee“.

Und Luca Huthoff, ebenfalls Schüler an der Mindelheimer Musikschule, hat zusammen mit seinem Gitarrenlehrer Stephan Pregler „Leise rieselt der Schnee“ eingespielt. „Er hat sich das Lied ausgesucht, weil er es schon ganz lange kennt und liebt. Es war eines der ersten Weihnachtslieder, das er kennengelernt hat“, schreibt sein Lehrer.

Musikalischer Adventskalender der MZ, Luca Huthoff Video: Stephan Pregler

Die Schulband der Musikschule schließlich, bestehend aus Johanna Paulus (Gitarre), Björn Lie (Bass), Stephan Pregler (Gitarre) und Robert Hartmann (Flügelhorn, Schlagzeug, Leitung) hat „Winter Wonderland“ aufgenommen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und rundum schöne Feiertage. (baus)

Musikalischer Adventskalender der MZ, die Schulband der Musikschule Video: Robert Hartmann

Hier geht es zu allen Adventskalender-Folgen:

Mit viel Musik durch den Advent: Hier ist der MZ-Adventskalender!