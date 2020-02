vor 33 Min.

Akrobatik und tolle Kostüme beim Teenie-Showtanz-Wettbewerb

Akrobatisch ging es bei den „Dancing Boys and Girls“ aus Bad Wörishofen zu.

Plus In Bedernau fand wieder der Showtanz-Wettbewerb der Teenies statt. Dort kämpften die Gruppen um den begehrten Titel. Wer am Ende den Pokal bekam.

Von Sabine Adelwarth

Der Showtanzwettbewerb der Teenies findet jedes Jahr in Oberrieden oder Bedernau statt. Heuer richtete der Sportverein Bedernau das beliebte Tanztreffen aus. Die acht teilnehmenden Gruppen demonstrierten pfiffige Choreografien voller sportlicher und akrobatischer Höhepunkte. Die Gastgeber selbst, die Showtanzgruppe Bedernau, konnte wegen massiven Krankheitsausfalls nicht auftreten. „Bei uns sind momentan nur vier Mädels fit“, sagte Abteilungsleiterin Sarah Seitz-Stocker in der Begrüßung und die Enttäuschung der anwesenden Mädels war spürbar.

Die Gruppen kamen aus Oberrieden, Oberegg, Bad Wörishofen und mehr Doch der guten Laune im Saal tat es keinen Abbruch und die Crazy Youngsters aus Oberrieden, die Oberegger Diamonds, die Dancing Girls & Boys aus Bad Wörishofen, die Jugendgarde der Haselonia, die Teenies der Faschingsgesellschaft Mindelau, die Jugendtanzgruppe „Joy2dance“ der Zaisonarria, die Dancefunkies der Zusamfunken aus Markt Wald und die Teenie Dancers des TSV Stetten brachten die Bühne zum Beben. Zwischen 13 und 17 Jahre sind die Tänzerinnen und Tänzer und der Spaß stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Auch zwischen den Showblöcken brach die Tanzbegeisterung nicht ab und die Bühne war pausenlos belegt. Zur Musik von DJ B-Dome zeigten alle, wie man so richtig Party feiert. Gesiegt hat am Ende die Haselonia aus Haselbach Am Ende wurde die Haselonia Sieger und bekam den Pokal. Auf dem zweiten Platz landete die Jugendtanzgruppe der Zaisonarria und über Platz drei durfte sich die FG Mindelau freuen. 185 Bilder Die Teenies beeindrucken beim Showtanztreffen in Bedernau Bild: Sabine Adelwarth

