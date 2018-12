Alle Jahre wieder beim Christbaumkauf

Einen schönen Christbaum kaufen - klingt einfach, ist es aber nicht, wie unser Autor mit einem Augenzwinkern erläutert.

Alle Jahre wieder das gleiche Theater beim Christbaumkauf: Meine Frau kennt kein Pardon und schleppt mich mit, weil ich dann ja meinerseits den schweren Baum schleppen darf. Wir hatten schon alles: Selbst schlagen im Wald – ein Horror für mich als Anti-Handwerker. Handverlesener Baum vom Bio-Bauernhof – auch ein Horror, weil horrormäßig teuer. Last-Minute-Baum beim Baumarkt – der pure Horror, weil mit uns sehr viele andere Menschen die gleiche Idee an diesem Tag hatten.



Aber der wahre Horror ist ja das: In meinen (männlichen) Augen sehen die Bäume alle irgendwie gleich aus. Grün halt. Und nach wenigen Tagen sowieso überflüssig.

Für ihn ist jeder Christbaum gleich, sie hingegen bemerkt die kleinen Unterschiede

Meine Gattin hat da einen etwas differenzierteren (weiblichen) Blick. Ergo dauert es auch immer eine Ewigkeit, bis die Zahl ihrer zahlreichen Favoriten dann auf drei, vier Top-Favoriten zusammengestrichen ist. Die werden dann so lange begutachtet, bis ich mit den Zähnen zu knirschen beginne und mir der Qualm aus den Ohren steigt. So war das immer, so muss das sein. Bisher jedenfalls.

Diesmal gehen wir auf einen riesigen Christbaummarkt, wo zigtausende Christbäume auf mich lauern. Meine Augen werden trüb, mein Blutdruck sackt weg, ich zähle schon die Stunden, bis sich meine Gattin entschieden haben wird. Und dann das: „Den nehmen wir. Der ist doch schön.“

What? Den? Der allererste Baum ganz vorne? Kein endloses Aussuchen, kein Hin- und Herdrehen? Kein „Komm-wir-schauen-noch-da-drüben-vielleicht-ist-der-andere-doch-schöner“? Kein „Ist-der-nicht-zu-buschig“? Kein „Der-hat-hier-aber-eine-Lücke-da-fehlt-doch-ein-Ast“? Nix. Der erste Baum, der soll es sein. Ich höre das Hosianna erklingen, die Englein stimmen in den Chor mit ein. Halleluja! Es ist: das Weihnachts-Wunder!

