Maria Rita Zinnecker ist neue Vorsitzende des Allgäuer Tourismusverbands

Plus Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker sieht ein drängendes Problem.

Viel Schnee, aber keine Urlauber. Tagesausflügler, aber wenig Übernachtungsgäste: Die Tourismusbranche wurde hart von der Pandemie getroffen. Das spiegelte sich auch in den Zahlen des Tourismusverbands Allgäu-Bayerisch Schwaben wider, die bei der Jahreshauptversammlung präsentiert wurden. Etwa 2,5 Millionen Ankünfte und 9,9 Millionen Übernachtungen verzeichnete das Allgäu demnach im vergangenen Jahr – und damit 38,3 beziehungsweise 27,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei kam die Region noch vergleichsweise gut weg. So gingen die Zahlen bayernweit um 50,4 beziehungsweise 40,6 Prozent zurück.