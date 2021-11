Warum volle Auftragsbücher auch im Allgäu Gift für das Handwerk sind

Plus Das Handwerk im Allgäu braucht digitale Macher. Doch ein Experte fürchtet: Wer viel Arbeit hat, kommt oft nicht dazu, Veränderungen anzupacken. Welche Chancen und Risiken die Digitalisierung mit sich bringt.

75 Jahre hat es gedauert, bis 100 Millionen Menschen ein Telefon hatten. Beim Smartphone sah es da schon anders aus: Die Geräte hätten in knapp acht Jahren die Welt erobert, sagt Matthias Brack. Der Geschäftsführer von Brack Wintergarten in Altusried ( Oberallgäu) ist ein Vorreiter, wenn es um Digitalisierung im Handwerk geht: „Veränderungen passieren schnell, ob wir wollen oder nicht.“ Um die Zukunft nicht zu verschlafen, müsse sich die Branche auf neue Wege einlassen. Welche Chancen und Risiken die Digitalisierung für das Handwerk birgt, darum ging es im Oberallgäuer Dietmannsried bei der Veranstaltungsreihe „Silicon Allgäu“ der Allgäuer Zeitung. Die Reihe bringt als analoge Plattform digitale Macher und Zweifler zusammen. Partner bei der Veranstaltung waren die Handwerkskammer (HWK) für Schwaben und das La Casa, unter dessen Dach sich acht Handwerksbetriebe zusammengeschlossen haben.