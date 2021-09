Wenn die Gülle mit dem Tanklastzug kommt

Plus Die neue Düngeverordnung soll dazu beitragen, die Nitratbelastung des Grundwassers zu senken. Im Allgäu treibt die Gesetzesänderung kuriose Blüten.

Wofür brauchen Landwirte Wiesen und Äcker? Üblicherweise lautet die Antwort: Sie produzieren darauf Futter für ihre Tiere, Biomasse zur Energieproduktion und Lebensmittel für den Verkauf. Jetzt wird im Allgäu jedoch ein vierter Grund immer häufiger genannt: um dort Gülle ausbringen zu können.