vor 17 Min.

Auch Bad Wörishofens zweite Pfarrerin hört auf

Plus Umbruch in der evangelischen Erlösergemeinde von Bad Wörishofen.

In Bad Wörishofens evangelischer Gemeinde steht ein großer Umbruch bevor. Pfarrerin Susanne Ohr hat ihren Abschied bereits angekündigt. Nun wechselt auch die zweite Pfarrerin Andrea Diederich ihren Arbeitsplatz.

Ab dem 1. Juli dieses Jahres wird Diederich Pfarrerin in der Kirchengemeinde Lauingen. Damit endet die sechsjährige Arbeit der Seelsorgerin in Bad Wörishofen, in der sie vor allem für Kinder- und Konfirmandenarbeit sowie für Diakonie und den gemeindlichen Diakonieverein tätig war. Der Abschiedsgottesdienst für Pfarrerin Diederich ist für Anfang Mai in der Erlöserkirche geplant.

Bis zur Neubesetzung in Bad Wörishofen könnten sechs Monaten vergehen

Bad Wörishofens Prädikant Manfred Gittel sagt, bis zur Neubesetzung könnten durchaus sechs Monate vergehen. „Wir sind aber zuversichtlich, dass bald Nachfolger gefunden werden, beide Stellen in Bad Wörishofen sind attraktiv“, sagt Gittel. (mz)

