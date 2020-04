vor 5 Min.

Ausgeschlafen: Der Winterschlaf der Igel ist vorbei

Plus Zwei Igeldamen haben bei Birgit Rosenfeld in Pfaffenhausen überwintert und erkunden jetzt die Natur. So werden Igel richtig versorgt.

Von Ulla Gutmann

Birgit Rosenfeld aus Pfaffenhausen hat in diesem Winter zunächst die Igeldame Fridolina und später noch die kleine Lucie aufgenommen, um sie zu füttern und zu pflegen. Unterstützt wurde sie von Igelfachmann Thomas Schwaiger, der jetzt, wo die gut genährten, gesunden Igeldamen in die Freiheit entlassen werden sollten, vorbeikam.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen