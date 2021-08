Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Ärger um illegale Müllplätze in Bad Wörishofen

Plus Wenn Abfall im Wald statt in der Tonne landet: Ein Waldstück in der Gartenstadt bereitet den Zuständigen besonders Sorgen.

Von Helmut Bader

In die Natur statt in die Tonne: Illegale Müllablagerungen in Bad Wörishofen verärgern Theo Bolba. Er ist der Leiter des Bad Wörishofer Wertstoffhofes. Ein Waldstück in der Gartenstadt scheint ein besonderes Problem zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

