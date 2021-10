Bad Wörishofen schafft Öko-Ausgleich statt Wildgehege

Plus Nun steht fest, wie es mit dem ehemaligen Kotter-Gelände weitergeht. Fischtreppe für die Wertach bei Stockheim.

Ein einst beliebtes Ausflugsziel von Bad Wörishofen wird umgestaltet. Gleiches gilt für ein Kurhotel in der Innenstadt. Der Bauausschuss von Bad Wörishofen hatte wieder einmal alle Hände voll zu tun.