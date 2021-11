Das Rätsel um das Fassbinder-Haus in Bad Wörishofen

Plus Einige Wörishofer haben etwas mit dem berühmten Regisseur gemeinsam – das Geburtshaus. Nun mehrten sich allerdings Zweifel, dass Fassbinder tatsächlich im Haus Hubertus zur Welt kam. Das Ergebnis einer Spurensuche.

Dass einer der bekanntesten Regisseure Deutschlands das Fassbinder-Haus für sich entdeckt hat, weckt Erinnerungen. Auch etliche Wörishofer kamen dort zur Welt. Dabei mehrten sich zuletzt Zweifel in der Stadt, ob das Gebäude auch wirklich die Geburtsstätte des Film-Giganten Rainer Werner Fassbinder ist. Dazu gibt es nun Neuigkeiten.