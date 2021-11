Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Ein Pfarrer-Ehepaar führt die Erlösergemeinde in Bad Wörishofen

Dr. Tatjana und Arne Schnütgen fühlen sich in Bad Wörishofen und in der evangelischen Erlösergemeinde gut angekommen.

Plus Dr. Tatjana und Arne Schnütgen haben sich in Bad Wörishofen schon gut eingelebt. Beide Pfarrer sprühen schon vor Ideen, was sie in der Erlöserkirche neu aufbauen möchten.

Von Maria Schmid

Für die evangelischlutherische Erlösergemeinde in Bad Wörishofen ist es eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche hat jetzt ein Ehepaar nach dem Weggang der Pfarrerinnen Susanne Ohr und Andrea Elisabeth Diederichsdie zu besetzende erste und zweite Pfarrstelle übernommen: Dr. Tatjana und Arne Schnütgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen