Große Pläne statt grüner Wiese: Bauvorhaben in Bad Wörishofens Innenstadt

Für ein lange brach liegendes Grundstück in Bad Wörishofens Innenstadt gibt es Pläne. Einst stand auf dem Gelände das Kurheim Clara. Ganz andere Ziele verfolgt derweil ein Landwirt in Schlingen. Dort soll ein ungewöhnlich großer Güllespeicher entstehen.